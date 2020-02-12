الداخلية العراقية تتوعد: سننال من قتلة ذنون

2020/02/12 | 21:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم الأربعاء، عن تشكيل فريق عمل مختص لملاحقة قتلة الصحفي نزار ذنون وتقديمهم للعدالة.

وقال الناطق باسم الداخلية خالد المحنا في بيان، ورد لشفق نيوز، إن "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، وجه بتشكيل فريق عمل مختص من مديرية مكافحة إجرام بغداد، لملاحقة العناصر الإجرامية التي أقدمت على قتل المجنى عليه نزار ذنون".

وأضاف أن "الياسري وجه بإسراع العمل لإلقاء القبض على الفاعلين وتقديمهم للعدالة، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين".

وكان ذنون، وهو المشرف العام لقناة الرشيد، قد اغتيل على يد مسلحين مجهولين، أمس الثلاثاء، عند خروجه من منزله في حي الجامعة بغرب بغداد.

ويأتي هذا الحادث، في سياق هجمات متلاحقة تطال الصحفيين والناشطين في الحراك الشعبي منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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