باكستان تمتنع عن إجلاء طلابها من منطقة انتشار “كورونا”

2020/02/12 | 21:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة في خطوة مثيرة للجدل، قررت حكومة باكستان، خلافا عن معظم دول العالم، الامتناع عن إجلاء مجموعة كبيرة من مواطنيها العالقين في مدينة ووهان الصينية، معقل فيروس “كورونا” الفتاك.ووفقا لتقارير إعلامية، وجد 800 طالب باكستاني أنفسهم عالقين في ووهان، إذ حثتهم حكومتهم على البقاء في المدينة، رغم المخاوف المتزايدة على صحتهم.ونقلت […]

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