عضو بالديمقراطي الكردستاني: حكومة علاوي لن ترى النور إلا بعد توافق جميع القوى السياسية

2020/02/12 | 21:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد رأى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، اليوم الاربعاء، ان الحكومة التي كلف بتشكيلها محمد توفيق علاوي لن ترى النور الا بعد توافق كل القوى السياسية.وقال شنكالي في حديث متلفز لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز”، ان “ما يجري في الكواليس من ضغط على علاوي يختلف عن التصريحات التي نشاهدها بوسائل […]

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