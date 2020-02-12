الخارجية تعدد فوائد خدمات قنصلية جديدة في أربيل والسليمانية

2020/02/12 | 21:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت علنت وزارة الخارجية يوم الأربعاء، إن فتح قسمين للخدمات القنصلية في أربيل والسليمانية سيأتي بفوائد كثيرة على سكان إقليم كردستان العراق.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في تصريح للوكالة الرسمية، إن وزير الخارجية محمد علي الحكيم افتتح، في محافظتي اربيل والسليمانية قسمين للتصديقات القنصلية، بهدف تذليل الصعوبات أمام سكان إقليم كردستان وتقديم الخدمات لهم على مستوى التصديقات القنصلية.

وأضاف أن "تقديم هذه الخدمات تأتي في نطاق تيسير العمل بالتصديقات القنصلية للمواطنين العراقيين من شعبنا الكوردي، وكذلك تجنيبهم الجهد والكلف المالية في السفر إلى بغداد من أجل تصديق وثائقهم".

وأشار إلى أن "الوزارة ماضية بتوسيع رقعة عملها في تقديم الخدمات القنصلية من التصديقات الى الشعب العراقي".

وأردف الصحاف بالقول، إن "الوزارة افتتحت سابقا اقساماً قنصلية في العديد من المحافظات منها في صلاح الدين والنجف الاشرف والبصرة، ومستقبلا في الانبار وكركوك والناصرية وكربلاء".

وتابع بالقول، إن "جميع الكوادر التي تعمل في تلك المكاتب هم من موظفي الوزارة".

وكان وزير الخارجية محمد علي الحكيم قد افتتح، أمس الثلاثاء، مكتبين للخدمات القنصلية التابعة للخارجية العراقية في أربيل والسليمانية بهدف تسهيل معاملات سكان الإقليم.

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