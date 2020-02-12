الشرطة يوافق على انتقال صفاء هادي الى الدوري الروسي

2020/02/12 | 21:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وافق نادي الشرطة بكرة القدم، اليوم الاربعاء، على انتقال اللاعب على صفاء هادي الى الدوري الروسي.

وسيمثل هادي فريق كريليا سوفيتوف الروسي الذي ينشط في الدوري الممتاز.





اللاعب سيسافر إلى روسيا بعد غد الجمعة للألتحاق بفريقه الجديد.

ولدى منتخبنا اربعة لاعبين ينشطون في الدوريات الأوربية وهم صفاء هادي ومهند علي ميمي وأسامة رشيد واحمد ياسين.

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