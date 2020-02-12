صالح العراقي يدعو الى تظاهرة نسوية سلمية (نصرة للعراق)

2020/02/12 | 21:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، الى حضور نسوي مكثف في الصلاة الموحدة، اضافة الى الخروج بتظاهرة نصرة للعراق بعد الصلاة.

وأدناه نص دعوة العراقي، التي نشرها في حسابات مواقع التواصل الخاصة به وتابعتها "الغد برس":

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