2020/02/12 | 21:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطلب نيابي يتضمن 3 أمور لتشجيع الطلبة على العودة للدراسة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/12 | 21:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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