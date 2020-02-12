الناتو: الوضع في ادلب مقلق وندعو موسكو ودمشق لوقف الهجمات ضد المدنيين

2020/02/12 | 21:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن أمين عام الناتو يانس ستولتنبرغ، بعد انعقاد اجتماعات وزراء دفاع الناتو في بروكسل، إن المشاركين ناقشوا الوضع المقلق في ادلب مشيرا إلى أن الناتو يدعم تركيا.

وقال في مؤتمر صحفي: "ناقشنا الوضع بإدلب ونحن ندين الهجمات ضد مدنيين وندعو روسيا والنظام السوري لوقف الهجمات التي تقتل المدنيين الأبرياء".

وشدد على أن "الناتو يدعم تركيا فهي حليفة للناتو ونحن قلقون جدا من الوضع في إدلب".

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