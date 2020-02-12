أمانة بغداد بانتظار التخصيصات المالية لإنشاء جسور للمشاة

2020/02/12 | 22:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، أنها بانتظار التخصيصات المالية لتنفيذ خططها الخاصة بإنشاء جسور للمشاة.وقال المتحدث باسم الأمانة حكيم عبد الزهرة لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى إن”للأمانة مخططات ودراسات بشأن إنشاء جسور للمشاة”، مشيراً إلى أن “جميع المخططات أُرجئت بسبب التخصيصات المالية”.وأضاف أن “الأمانة أعادت تأهيل عدد من الجسور خلال

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