بالتزامن مع “مليونية حب العراق”.. الصدر يدعو “الزينبيات” الى مسيرة بمناسبة ولادة فاطمة الزهراء

2020/02/12 | 22:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت صفحة صالح محمد العراقي المحسوبة على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم الاربعاء، الى مسيرة نسوية بمناسبة ولادة فاطمة الزهراء.واستهلت الصفحة التي نشرت الدعوة بالاشارة الى الفالنتاين، بالقول “ان من محاسن الصدف ان هذه الذكرى لولادة (سيدة نساء العالمين) تتصادف مع ما يسمى (بعيد الحب)”.ودعت الصفحة “الفاطميات والزينبيات” الى تكثيف حضورهن […]

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