الحشد الشعبي ينجز تفتيش 1750 كم مربع ضمن عملية ابطال العراق

2020/02/12 | 22:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجز الحشد الشعبي، الثلاثاء، تفتش 1750 كم مربع من صحراء النخيب ضمن عملية “ابطال العراق” التي انطلقت اليوم.وذكر بيان للواء 26 بالحشد ان “قواته تشارك بشكل فعال في عمليات “ابطال العراق” المرحلة الأولى التي يجري تنفيذها ، حيث انهت تفتيش 1750 كم مربع من الصحراء في ناحية النخيب”.وأضاف أن “اللواء 26 انطلقت بمهامها

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