الحشد الشعبي ينجز تفتيش 1750 كم مربع ضمن عملية ابطال العراق

2020/02/12 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، انجاز تفتيش 1750 كم مربع ضمن عملية ابطال العراق.

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