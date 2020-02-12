حملة تقترب من جمع 4000 ورقة نقدية بعد حكم اجبر ناشطاً على دفع تعويض لأحد النواب

2020/02/12 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الاربعاء (12 شباط 2020)، اكبر حملة شعبية بالعراق لجمع “250 دينار” من كل شخص كتعويض لنائب البرلمان عن محافظة المثى، فالح الساري، بعد كسبه دعوى قضائية ضد شاب في السماوة قضت باجبار الاخير على دفع مليون دينار.

وقال الناشطون، إن "الحملة تهدف لجمع مبلغ (4000) ورقة من فئة (250 دينار)، بسبب حكم محكمة الرأي على احد الناشطين في محافظة المثنى"، مبينين أن "المحكمة قضت على الشاب ادريس البركي بتسديد مبلغ مليون دينار الى رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، وعضو تيار الحكمة، فالح ساري بسبب تعليق له على منشور للأخير في فيسبوك".

واضافوا أن "ساري طالب الزركاني بالاعتذار على تعليق اعتبره الاول مسيئاً لكن الاخير رفض".

بغداد اليوم- بغداد

نشر المتنبئ الجوي الاقدم، في مطار البصرة، صادق عطية، اليوم الأربعاء، اخر التوقعات بشأن تطورات حالة الطقس وما يصاحبه من موجة باردة في عموم المحافظات العراقية.

وجاء في منشور للعطية، تابعته (بغداد اليوم)، ان "الموجة الباردة

بغداد اليوم - دهوك

اعلنت مديرية تربية دهوك، الاربعاء، تعطل الدوام الرسمي يوم غد.

وقالت المديرية في بيان، انه "بسبب تساقط الثلوج في المحافظة والتي من المتوقع ان تسقط هذه الليلة بكثافة وللانخفاض الشديد في درجات الحرارة وقطع الثلوج

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر مطلع، الاربعاء (12 شباط 2020)، بأن وزارة الصحة اعادت الدكتور فلاح الطائي لوظيفته، مديرا عاما لصحة نينوى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الصحة اعادت الطائي لوظيفته مديرا عاما لصحة نينوى بعد قرار المحكمة الادار

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