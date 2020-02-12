الصقور لـ «الصباح »: أحبطنا أخطر مخطط إرهابي لاستهداف المتظاهرين

2020/02/12 | 22:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سعد السماك

أحبطتْ خلية الصقور الاستخبارية اخطر مخطط ارهابي لاستهداف ساحات التظاهر والقوات الامنية في بغداد والمحافظات، بينما حذرت من عواقب فرار 1700 ارهابي من سوريا.

وقال مدير عام استخبارات ومكافحة الارهاب ورئيس خلية الصقور الاستخبارية ابو علي البصري لـ”الصباح” في الجزء الاول من الحوار: انه تم “احباط اخطر عملية ارهابية خطط لها للقيام بتفجيرات تستهدف القوات الامنية والمتظاهرين في بغداد والمحافظات لإثارة الفوضى والفتن والاقتتال الداخلي واستغلالها ارهابيا لحصد المزيد من الارواح البريئة وتدمير الاقتصاد الوطني”.

واضاف ان “ذلك يأتي بعد تلقي الارهاب اكبر هزيمة وانكسار على يد قواتنا المسلحة والحشد الشعبي في البلاد وقتل المجرم المقبور ابو بكر البغدادي ومعاونيه”، كاشفا عن “تسلم قيادات بديلة موقعه في سوريا سعيا لتنفيذ عمل ارهابي يعيدهم للواجهة الاعلامية من جديد”.

واكد البصري “اعتقال المسؤول عن التوجيه والتنفيذ للمجموعة المكلفة بالعملية الارهابية ضد القوات الأمنية والمتظاهرين”، مبينا ان “الارهابي المعتقل هو احد ابرز القادة في العصابات”.

واعلن رئيس خلية الصقور الاستخبارية قرب عرض اعترافاته كاملة بعد اكمال التحري والتحقيق واحالته للقضاء”، لافتا في الوقت نفسه الى ان “خلية الصقور زودت قوات التحالفين الدولي والرباعي مؤخرا بمعلومات عن مضافات ومعامل لصناعة الصواريخ والمتفجرات في مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم الارهابي في سوريا”.

واكد ان “العمليات المنفصلة لطائرات التحالف الدولي وطائرات قوات التحالف الرباعي وفقا للتقارير المشتركة للجهد الاستخباري والقوات المنفذة اسفرت عن تدمير عدد كبير من المضافات ومعمل لتصنيع الاحزمة الناسفة وصواريخ جهنم في محافظة ادلب السورية التي ما زالت عصابات داعش الارهابية تفرض سيطرتها على القسم الاكبر فيها”.

وبشأن خطر بقايا الارهاب في سوريا، حذر البصري من وجود ارهابيين تابعين لعصابات داعش من الذكور البالغين، القابعين في مخيم سجن الهول شمال سوريا الذين هربوا خلال المعارك من مناطق القتال في سوريا، كاشفا عن “فرار اكثر من 1700 ارهابي من مناطق في سوريا خلال معارك شهدتها العام الماضي”.

ووصف البصري مخيم الهول “بغير الامن” باعتباره مخصصا لوجود الارهابيين الذين يجهرون بسلوكهم العدواني لشعوب الارض كافة مما يخشى من هروبهم من المخيم وتوزعهم في دول المنطقة والعالم واعادة تنظيماتهم الارهابية في نشر الرعب والفوضى وسفك الدماء”.

واضاف ان هؤلاء الارهابيين بتلك الاعداد يعيشون بأجواء لا يمكن تأهيلهم للحياة وفق معايير المجتمعات الامنة في ظل تلك الاوضاع”.

وبعث البصري برسالة مفتوحة تنص على ضرورة التعاون مع القوات الامنية لتفادي خطر العصابات الارهابية والحفاظ على السلم والامن بالبلاد مع ضرورة توخي القوات الامنية الحيطة والحذر لتفويت الفرصة التي يحاول الوصول لها الارهابيون ومهما كانت سلبيتها لاثبات وجودهم تحت القيادة الجديدة للعصابات الارهابية سعيا لاعادة ترميم بقاياها التي تم تدميرها وقتل اغلب عناصرها وفرار من تبقى منهم خلال معارك التحرير والمواجهات مع قواتنا المسلحة والحشد الشعبي”.

وكانت مفارز مديرية الاستخبارات وخلية الصقور قد تمكنت خلال النصف الثاني لعام 2019 من إلقاء القبض على ( 2198 ) إرهابيا بموجب اوامر قبض قضائية مع تدمير 100 كدس عتاد من مختلف الانواع والعيار فضلا عن 151 مضافة تؤوي ارهابيين واحزمة ناسفة واسلحة خفيفة خلال عمليات مشتركة نفذتها قواتنا الجوية للفترة نفسها.

وقادت تلك العمليات الى تامين الاستقرار والسلم الاجتماعي في بغداد والمحافظات بحسب تأكيدات ضباط ومراقبين للأوضاع الامنية بالبلاد، مؤكدين ان متانة الجدار الاستخباري للمديرية وخلية الصقور الاستخبارية تشكل الجزء الاكبر من الحصن الامني بالبلاد.

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