2020/02/12 | 22:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ إن هناك محادثات مع العراق لتوسيع مهام الحلف وتوليه بعضا من المهام التي يقوم بها التحالف الدولي لدحر داعش، بقيادة الولايات المتحدة.

وقال ستولتنبرغ بعد اجتماع لأعضاء الناتو بشأن الموضوع، إن الحلف يريد "عمل المزيد ضمن التفويض الممنوح له حاليا فيما يتعلق بمهمة التدريب في العراق".

وأكد إن الحلف "سيبقى في العراق طالما هو مرحب به، وهو يحترم وحدة أراضي العراق وسيادته".

وتابع "كل شيء مرتبط بموافقة الحكومة العراقية"، مبينا "بناء على قرار اليوم سنقوم بتطوير خطواتنا أكثر وأكثر، كل أعضاء الحلف دعموا القرار الخاص بعمل المزيد وأيضا الاضطلاع ببعض المهام التي يقوم بها التحالف الدولي بقيادة أميركا".

وأكد إن الحلف "في مشاورات مستمرة مع التحالف".

وتستعد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لنقل أكثر من 200 مدرب يعملون مع القوات الدولية التي تحارب تنظيم داعش في العراق، إلى مهمة الحلف العسكرية هناك للمساعدة في بناء الجيش العراقي، وفق ما أفاد به مسؤولون كبار الثلاثاء.

وتأتي هذه الخطوات استجابة لطلب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من حلفاء واشنطن بذل المزيد من الجهود في الشرق الأوسط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("نريد عمل المزيد".. حلف الناتو يكشف عن محادثات مع العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("نريد عمل المزيد".. حلف الناتو يكشف عن محادثات مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).