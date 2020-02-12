التخطيط تدعو الشباب لتقديم مشاريعهم خلال 3 أشهر

2020/02/12 | 22:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، الشباب الى عرض مشاريعهم للجهات ذات العلاقة لتقديم دراسة جدوى على وفق فترة زمنية لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

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