بالفيديو.. اخر “ستوري” لمتظاهر مدمى الوجه قبل اختفائه من قلب ساحة التحرير

2020/02/12 | 22:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أختفى ناشط من معتصمي ساحة التحرير قبل ساعات من مساء اليوم الاربعاء، بعد الاعتداء عليه مع مجموعة أخرى من رفاقه قرب مكتبة النهضة في ساحة التحرير ببغداد، متهماً انصار التيار الصدري المنتشرين هناك بضربه.وظهر وجه الناشط “سيد نور” مدمى في آخر فيديو استطاع نشره على صفحته في الانستغرام قبل ان يبدو انه يُقاطع ويسحب […]

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