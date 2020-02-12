"الناتو" يتخذ قراراً "مهماً" بشأن العراق

2020/02/12 | 22:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن وزراء دفاع دول الحلف وافقوا يوم الأربعاء على توسيع مهمته التدريبية في العراق استجابة لطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف ستولتنبرج أن الحلف سيضطلع ببعض أنشطة التدريب التي يتولاها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش"، وهو ما يعني أن القرار لا يتطلب بالضرورة زيادة عدد القوات الغربية بالعراق.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي "اليوم وزراء الحلف...



وافقوا من حيث المبدأ على تعزيز مهمة حلف شمال الأطلسي.



سيشمل ذلك، في المقام الأول، الاضطلاع ببعض أنشطة التدريب التي يقوم بها التحالف الدولي حاليا".

وتضم بعثة الناتو في العراق، حوالي 500 مستشار عسكري.

وأعلن الناتو إيقاف أنشطته بصورة مؤقتة في العراق في 4 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.

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