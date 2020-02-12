قاسم، الشاب الذي شقّ بقلمه طريق النجاح وكسر قيود الظروف والفقر ليصبح كاتباً وشاعراً ومثال يقتدى به

2020/02/12 | 22:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24- تحسين الهسكاني قاسم عيدو شاب شنگالي احب الكتاب والقلم منذ طفولته لكن الظروف الصعبة ابعدته عن ذلك فترك الدراسة والمدرسة ولم يترك الكتاب والقلم، كتب الشعر والنثر والقصص القصيرة وعمل على توثيق الإبادة التي تعرض لها ابناء ملته في آب 2014 بقلمه.من هو قاسم قاسم عيدو مراد الهبابي، كاتب وشاعر عراقي …

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