2020/02/12 | 22:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر امني يؤكد تعيين العميد عبدالخضر الساعدي قائداً لعمليات ميسان بالإضافة إلىٰ منصبة الحالي كقائد شرطة في المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/12 | 22:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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