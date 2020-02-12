2020/02/12 | 22:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المقرر أن تنطلق الخميس تظاهرات حاشدة في بغداد ومدن أخرى جنوب العراق دعت إليها ناشطات عراقيات ردا على الهجمات الإعلامية وحملات التشويه والاعتداءات التي طالت النساء المشاركات في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ومن أجل التحشيد لهذه التظاهرة، التي يتوقع منظموها أن تكون مليونية، اطلقت ناشطات عراقيات هاشتاغ "#بناتك_ياوطن" و"أنا الثورة" وحددن نفق السعدون وسط بغداد مكانا لانطلاقها.

وتزامنت الدعوة للتظاهرة مع سلسلة تغريدات أطلقها رجل الدين مقتدى الصدر ومقربون منه تدعو لمنع الاختلاط بين الجنسين في ساحات التظاهر، وتتهم بعض النساء المتواجدات هناك بارتكاب أعمال "منحرفة".

كما تزامنت مع سلسلة اعتداءات تعرضت لها فتيات شاركن في الاحتجاجات هذا الأسبوع والأسبوع الماضي، من بينها حالة طعن بالسكين طالت فتاة كانت تتواجد في احدى الخيام بساحة التحرير وسط بغداد الثلاثاء، واتهم أنصار الصدر بالوقوف خلفها.

وتقول الناشطة العراقية بيان الأعرجي إن "الهدف الرئيس من هذه التظاهرة هو الرد على الحملات التي تقوم بها جيوش إلكترونية تابعة لجهات معينة وتعمل على تشويه صورة وسمعة النساء العراقيات المشاركات في الاحتجاجات، وأيضا لإدانة الاعتداءات التي تعرضن لها".

وتضيف الأعرجي، وهي إحدى منسقات هذه التظاهرة، أن "هذا الحراك النسوي يهدف يهدف أيضا للتبرؤ من المندسين من الشباب والفتيات اللذين يقومون بأفعال غير أخلاقيةويتم تصويرهم على أنهم من المحتجين، وهذا غير صحيح".

وستقوم جميع المشاركات في تظاهرة الخميس بارتداء اللون الوردي وسيتم اطلاق تسمية "التجمع الوردي" على هذه التظاهرة، وفقا للناشطة الأعرجي.

وتتابع "نريد أن نرسل رسالة أيضا إلى الشباب المتظاهرين في ساحة التحرير وباقي مدن العراق، إنكم لستم لوحدكم من تطالبون بوطن، نحن أيضا معكم".

وتعرضت العديد من الناشطات لعمليات اغتيال واختطاف يعتقد أن ميليشيات عراقيةموالية لإيران تقف خلفها.

ومؤخرا برز اسم ميليشيا سرايا السلام أو "القبعات الزرقاء" التابعة لمقتدى الصدر بعمليات استهداف المحتجين في العراق خاصة بعد تكليف محمد توفيق علاوي بمهمة تشكيل الحكومة، وهي خطوة باركها الصدر.

وتقول مصادر لموقع الحرة إن "أتباع الصدر لا يزالون يمارسون عمليات لاستهداف ومضايقات للمحتجين في ساحة التحرير وسط بغداد والحبوبي في الناصرية على الرغم من قرار حل أصحاب القبعات الزرقاء الذي اعلنه الصدر الثلاثاء".

وتضيف "يقوم هؤلاء بالدخول لخيم المحتجين وإطلاق تهديدات بحق النساء الموجودات هناك، لقد قام أنصار الصدر بنزع قبعاتهم فقط".

وتؤكد المصادر أن "معظم عناصر الميليشيات الذين كانوا يستهدفون المتظاهرين في السابق انسحبوا وتركوا هذه المهمة لأنصار الصدر وبعضا من عناصر ميليشيا عصائب أهل الحق الذي يقومون أيضا بهجمات وحملات تشويه على مواقع التواصل الاجتماعي".

وشاركت النساء العراقيات بقوة في الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر، وكان لهن دور كبير في ادامة زخم التظاهرات سواء من خلال قيامهن بتوفير الخدمات الصحية للمحتجين أو الدعم اللوجستي.

وتقول الناشطة ياسمين سهيل إن تظاهرة الخميس سترد على جميع الجهات التي اتهمت النساء المتظاهرات في شرفهن".

وتضيف سهيل لموقع الحرة "نعم الهجمات التي تعرضنا لها كان له تأثير قوي في إصرارنا على الخروج لساحات الاحتجاج، كما أنها (الهجمات) بينت لنا وللعالم أهمية مشاركة النساء في التظاهرات وكيف أن لها وقع كبير على من يحاولون اجهاض الاحتجاجات".

وتتابع سهيل أن "أغلب الموجودين كانوا يمتلكون فكرة مغايرة عن النساء، لكن بعد الاحتجاجات اختلفت النظرة عن المرأة العراقية وبات الجميع ينظر لها ولمشاركتها بفخر".

وتسببت الاحتجاجات المناهضة للحكومة وللنفوذ الإيراني في العراق في مقتل أثير من 500 متظاهرا وإصابة نحو 25 ألفا آخرين، نتيجة استخدام قوات الامن العراقية قنابل الغاز والرصاص الحي لتفريق المحتجين.

كما سقط عشرات المحتجين نتيجة هجمات مسلحة شنتها ميليشيات عراقية موالية لإيران استهدفت ساحات الاحتجاج في بغداد والبصرة والناصرية والنجف ومدن أخرى.

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