حاكم صحن. صحراء الحضر مامن بالكامل بفضل تواجد الحشد الشعبي

2020/02/12 | 22:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن معاون امر اللواء ٤٤ أنصار المرجعية حاكم صحن، اليوم الاربعاء، بان الحشد الشعبي مستمر بملاحقة عناصر داعش وخلاياهم في صحراء الحضر جنوب الموصل.وقال صحن في حديث لوكالة “العهد نيوز”، بان قوات الحشد الشعبي لواء ٤٤ أنصار المرجعية مستمرة بملاحقة خلايا داعش الإرهابي في صحراء الحضر جنوب الموصل لتامين الصحراء بشكل كامل”.واضاف بان […]

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