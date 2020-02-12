بالفيديو.. كاظم الساهر يصل السعودية لأحياء اول حفلاته

2020/02/12 | 22:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل قيصر الغناء العربي الفنان كاظم الساهر الى المملكة العربية السعودية، لإحياء أولى حفلاته على مسرح ابو بكر سالم في الرياض.

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