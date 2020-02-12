قرب إعادة افتتاح منفذ الوليد الحدودي

2020/02/12 | 22:44 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طه حسين

كشفتْ هيئة المنافذ الحدودية عن قرب الانتهاء من الاعمال المتعلقة بإعادة افتتاح منفذ الوليد الذي يربط البلاد بالجمهورية العربية السورية، بينما اكدت افتتاح منفذ ربيعة امام حركة الحالات الطارئة والانسانية فقط.وقال الناطق الاعلامي في الهيئة علاء الدين القيسي بتصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان الهيئة بصدد وضع اللمسات الاخيرة للاعمال المتعلقة باعادة افتتاح منفذ الوليد الواقع غرب البلاد والذي يربط العراق بالجمهورية العربية السورية، مشيرا الى ان هناك عددا من المعوقات التي اخرت اعادة افتتاحه منها تعرض المناطق القريبة من المعبر في الجانب السوري الى عمليات وضربات عسكرية بين مدة واخرى.

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