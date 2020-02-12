مختصون يحذرون من مخاطر تأخير إقرار الموازنة

2020/02/12 | 22:44 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

حذّرَ أعضاء بمجلس النواب وخبراء في الاقتصاد من أن تأخير إقرار الموازنة العامة للدولة يبعث رسالة سلبية للمجتمع برمته، كما أنه يسهم بأضرار اقتصادية كبيرة.

عضو لجنة الخدمات النيابية مها الجنابي قالت في حديث لـ "الصباح": إن "تأخير إقرار الموازنة يعد رسالة سلبية للمجتمع، ورسالة عدم اطمئنان للمستثمرين في العراق، وعليه فإن إقرارها يعد من أولويات الحكومة الجديدة".

بينما أشارت عضو اللجنة الاقتصادية ندى شاكر جودت في حديث لـ "الصباح" إلى أن "الموازنة تندرج بها كل التخصيصات والاستحقاقات لكل المحافظات، وعدم اقرارها يعد تلكؤا في حصول هذه المحافظات على حصصها من التنمية والاستثمار".

بينما أشار مستشار الشؤون المالية لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في حديثه لـ "الصباح" الى أن "الموازنة تشكل أقل من 50 بالمئة من الانفاق الفعال، وتحرك مضاعفات الدخل داخل الاقتصاد، وإذا توقفت الموازنة توقفت الحياة في العراق.

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