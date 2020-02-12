ماجد المهندس يستعد لحفل عيد الحب في القاهرة

2020/02/12 | 22:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد الفنان ماجد المهندس لاحياء حفل عيد الحب في العاصمة المصرية القاهرة الجمعة المقبل، بعد أن قدم حفلاً ناجحاً قبل ايام ضمن حفلات فبراير الكويت في ليلة طربية جمعته مع الفنانة أصالة نصري .

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