الحلبوسي والسفير التركي يبحثان تعزيز التعاون وفقا للمصالح المتبادلة

2020/02/12 | 22:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، السفير التركي في بغداد فاتح يلدز.

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