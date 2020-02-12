الاعرجي: عبد المهدي ابلغ الكتل السياسية بترك منصبه بعد 30 يوما وصالح سيحل محله

2020/02/12 | 22:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف ‏‏‏‏‏‏نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، الاربعاء، أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ابلغ الكتل السياسية بعدم بقائه في المنصب "دقيقة واحدة" بعد 30 يوما، مشيرا الى أن رئيس الجمهورية برهم صالح سيحل محله وفق الدستور.

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