الحشد الشعبي وضمن عمليات “ابطال العراق” يكمل تفتيش 1750 كم من صحراء النخيب

2020/02/12 | 22:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجز قوات الحشد الشعبي،اليوم الثلاثاء، تفتش 1750 كم مربع من صحراء النخيب ضمن عملية “ابطال العراق” التي انطلقت اليوم. وذكر بيان للواء 26 بالحشد، حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “قواته تشارك بشكل فعال في عمليات” ابطال العراق ” المرحلة الأولى التي يجري تنفيذها ، حيث انهت تفتيش 1750 كم مربع من الصحراء في ناحية النخيب”. […]

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