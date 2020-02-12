تعطيل الدوام في مدارس السليمانية وحلبجة


تعطيل الدوام في مدارس السليمانية وحلبجة
2020/02/12 | 23:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
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