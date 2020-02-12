2020/02/12 | 23:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة بثت ناشطة عراقية رسالة مصورة الى صالح محمد العراقي، المسؤول عن تغريدات ومواقع التواصل لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ،فماذا قالت عن المليونية النسوية للتيار الصدري وبماذا توسلت المولى تعالى .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد فتوى الاختلاط .. ناشطة ترد على مليونية الصدر ..(فيديو )) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد فتوى الاختلاط .. ناشطة ترد على مليونية الصدر ..(فيديو )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).