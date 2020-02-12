ماذا قررت اربيل والسليمانية بشأن دوام الخميس؟

2020/02/12 | 23:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن محافظا السليمانية واربيل في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، ان الدوام سيكون طبيعياً يوم غد الخميس في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية وليست هنالك عطلة.

فقد قرر محافظ اربيل ان يوم غد الخميس هو يوم دوام طبيعي في جميع المؤسسات الرسمية في حدود محافظة اربيل ، موضحا انه في حال حدوث عراقيل لمرور المواطنين في المناطق الجبلية الباردة، فان رؤساء الوحدات الادارية مخولون باتخاذ اي قرار بشأن الدوام في مناطقهم.

من جهته اعلن محافظ السليمانية هفال ابوبكر ان يوم غد الخميس يكون الدوام في المدارس والمعاهد الحكومية في السليمانية طبيعيا وليست هناك عطلة.

يذكر ان المديرية العامة لتربية محافظة دهوك اعلنت انه بسبب هطول الثلوج وانخفاض درجات الحرارة تقرر عد يوم غد الخميس عطلة في جميع مدارس المحافظة.

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