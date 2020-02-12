وقوع اصابات بحادث سير على طريق كركوك - السليمانية

2020/02/12 | 23:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية المرور في محافظة كركوك، يوم الاربعاء، عن اصابة 3 اشخاص بجروح في حادث تصادم سيارة بأخرى حمل في احدى الشوارع الرئيسة وسط كركوك.

وجاء في بيان للمديرية ورد لشفق نيوز، ان حادث تصادم سيارتين، حصل في الساعة الثالثة من عصر الاربعاء، وعلى الطريق الرئيس كركوك – السليمانية وقرب منعطف كوبالة.

واشار البيان الى انه وفقا للمخطط المروري تبين ان سبب الحادث هو السرعة الفائقة وعدم الالتزام بالسرعة المحددة للشارع، مبينا ان سائق سيارة خصوصي من نوع كامري اراد الاستدارة الا انه اصطدم بسيارة حمل.

واضاف ان الحادث تسبب بفقدان السيطرة على السيارتين وانحرفتا الى الاتجاه المعاكس في الشارع.

ولفت الى انه وفقا لمتابعة المفرزة المرورية التي قصدت المكان لاجراء التخطيط المروري، ظهر لها ان سائق سيارة الكامري لا يحمل رخصة قيادة السيارة كونه مراهقاً.

ونوه الى ان ثلاثة من ركاب السيارة تعرضوا الى جروح فضلا عما لحق بالسيارة من أضرار.

وطالب بيان مديرية المرور في كركوك، سائقي المركبات بالالتزام بالسرعة المحددة في الشارع، من اجل سلامتهم وسلامة الاخرين.

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