هجوم مسلح على مكتب مفوضية حقوق الانسان في ذي قار

2020/02/12 | 23:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بان اعضاء مفوضية حقوق الإنسان، نجوا من محاولة اغتيال في هجوم مسلح من قبل مجهولين في ذي قار.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، ان "مسلحين هاجموا مكتب لمفوضية حقوق الانسان وتم نجاة الاعضاء من محاولة الاغتيال بعدما فتح مجهولون نيران اسلحتهم عليهم وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

واضاف ان "الاضرار مادية فقط، فيما هرب المسلحين الى جهة مجهولة".

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