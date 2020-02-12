القبض على ٧ متهمين بإطلاق العيارات النارية إثر مشاجرة في ميسان

2020/02/12 | 23:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الاربعاء، القاء القبض على ٧ متهمين بإطلاق العيارات النارية إثر مشاجرة في المحافظة.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، ان "قوة أمنية مشتركة من قيادة شرطة ميسان تلقي القبض على (٧)

متهمين بإطلاق العيارات النارية إثر مشاجرة في المحافظة".

واضافت انها "تتخذ إجراءات قانونية بحقهم أصوليآ، ومازالت القوة المكلفة بالواجب تجري عمليات دهم وتفتيش بحثاً عن الأسلحة النارية والمخالفين".

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