2020/02/12 | 23:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بأن قوة امنية فككت عبوة ناسفة بحي الجهاد غربي بغداد.وقال المصدر لـ”العهد نيوز”، إن “قوة امنية تمكنت، مساء اليوم، من ضبط عبوة ناسفة تفكيكها بمنطقة حي الجهاد”.وأضاف المصدر، أن “القوة الامنية فتحت تحقيقا بالحادثة”.انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة امنية تفكك عبوة ناسفة بحي الجهاد غربي العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة امنية تفكك عبوة ناسفة بحي الجهاد غربي العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).