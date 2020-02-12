موسكو: بوغدانوف يبحث مع سفير سورية التعاون الإنساني والاقتصادي

2020/02/12 | 23:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، مع السفير السوري في موسكو، رياض حداد، الوضع في سوريا، وكذلك التعاون في المجالين، الإنساني والاقتصادي. وجاء في بيان للخارجية الروسية، جرى خلال الحديث تبادل معمق للآراء بشأن تطور الوضع في سوريا وحولها، وكذلك بشأن سبل زيادة […]

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