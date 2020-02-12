“إير ايطاليا” ثاني أكبر شركة طيران في إيطاليا تصفي نفسها

2020/02/12 | 23:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق أعلنت شركة “إير إيطاليا” اليوم الاربعاء، عن اتفاق مستثمريها على تصفيتها، بسبب مشاكل تشغيلية وهيكلية مرتبطة بالشركة والسوق معا، في مؤشر على إنهاء نشاط ثاني أكبر شركة طيران إيطالية بعد “أليطاليا” وذكرت الشركة في بيان لها أطلعت عليه “يس عراق”، أن القرار اتخذ بإجماع مالكيها وهما كل من “الخطوط الجوية القطرية” المالكة […]

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