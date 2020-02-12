تربية السليمانية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء

2020/02/12 | 23:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية تربية السليمانية، اليوم الاربعاء، تعطل دوام المدارس يوم غد.وذكرت المديرية في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، تقرر تعطيل الدوام في كافة مدارس محافظة السليمانية ليوم غد الخميس”.انتهى..م.ر

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