مجهولون يطلقون النار على مكتب حقوق الإنسان في الناصرية

2020/02/12 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان مسلحين مجهولين اطلقوا النار على مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الناصرية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في ذي قار تعرض الى إطلاق نار من قبل مجهولين".

واضاف، ان "اطلاق النار ادى الى وقوع اضرار مادية فقط".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، انجاز تفتيش 1750 كم مربع ضمن عملية ابطال العراق.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "اللواء 26 بالحشد انهى تفتيش 1750 كم مربع من الصحراء في ناحية النخيب”.

وأض

بغداد اليوم _ بابل

أفاد ناشون في محافظة بابل، بإطلاق سراح متظاهرين اعتقلوا، اليوم الاربعاء، من أمام منزل المحافظ، حسن منديل السرياوي.

وأبلغ الناشطون، مراسل (بغداد اليوم)، أن "القوات الأمنية اطلقت سراح المتظاهرين الذين اعتفلوا، صباح ا

بغداد اليوم _ ذي قار

أصدر قائد شرطة ذي قار، العميد ناصر لطيف الاسدي، بياناً حول أحداث اليوم، الاربعاء 12-2-2020، داخل المحافظة، فيما أكد تعرض ضابطين لإصابات خطيرة.

وقال ناصر لطيف الاسدي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، وجهه إلى أهالي

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