الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى منذ مايو بفعل مخاوف من تصعيد في سوريا

2020/02/12 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

شهدت الليرة التركية هبوطا جديدا أثناء التعاملات، اليوم الأربعاء، مسجلة أدنى مستوى منذ مايو 2019.

وهبطت الليرة التركية، اليوم، حوالي 0.8%، بعد أن حذر الرئيس رجب طيب أردوغان، قوات الحكومة السورية، من مواصلة استهداف الجنود الأتراك في شمال غرب سوريا.

وبحلول الساعة 17.10 بتوقيت غرينتش، سجلت العملة التركية 6.0520 مقابل الدولار الأمريكي، منخفضة 0.6% عن الإغلاق السابق البالغ 6.0170.

وفي وقت سابق من اليوم، هبطت الليرة 0.79% إلى 6.0650 للدولار، وهو أضعف مستوى لها منذ الثامن والعشرين من مايو 2019.

من يشار إلى أن 13 جنديا تركيا قتلوا قي محافظة إدلب خلال أسبوع واحد، في قصف من قوات الحكومة السورية، ما أثار قلقا من اتساع الصراع بين البلدين الجارين.

بغداد اليوم- بغداد

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء (11 شباط 2020)، انه إذا تحول فيروس ’’كورونا’’ إلى وباء ستكون عواقبه ’’أشد’’ من الإرهاب.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس

بغداد اليوم- متابعة

خرج المواطنون اللبنانيون، الثلاثاء (11 شباط 2020)، في تظاهرات حاشدة أمام البرلمان اللبناني، وسط العاصمة بيروت، رفضاً لمنح الثقة لحكومة حسان دياب، فيما شهدت الشوارع إجراءات أمنية وعسكرية مشددة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن &

بغداد اليوم - متابعة

أكدت تركيا، الاثنين، أن قواتها تواصل قصف مواقع الجيش السوري بشكل مكثف دون انقطاع، ردا على الهجوم على نقطة مراقبتها في منطقة إدلب، داعية الناتو لدعمها وسط هذا التصعيد.

وقال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاك

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