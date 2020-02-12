2020/02/12 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمدى_عبد_العزيز دائماً ماأجد نفسي مشدوداً لمشاهدة فيلم (أرض الأحلام) للرائع داود عبد السيد ..ودائماً ماأحس أن هناك ثلاث أسباب رئيسية تفسر هذا الانجذاب الشديد نحو هذا الفيلمأولها / موسيقي الرائع راجح داود بأجوائها المشعة بعناصر الخفة والرشاقة الموحية في نفس الوقت للدلالة علي تلك الليلة التي تدور فيها أحداث الفيلم ، وهي ليلة رأس السنة الميلادية ..ثانيها / ذلك الأداء الإستثنائي للفنانة الراحل......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حمدى عبد العزيز - كيف عثرت (نرجس علي ريحان) علي أرض الأحلام ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حمدى عبد العزيز - كيف عثرت (نرجس علي ريحان) علي أرض الأحلام ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).