رشيد غويلب - كان رمزا إنسانيا كبيرا للنضال ضد العنصرية / قبل 30 عاما نال نيلسون مانديلا حريته

2020/02/12 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب بعد 27 عاما في سجون نظام الفصل العنصري، غادر نيلسون مانديلا في 11 شباط 1990 ليستعيد حريته، وليقود شعبه في بناء نظام ديمقراطي تقدمي على أنقاض نظام العنصرية والقمع والاستغلال، الذي شيده رأسماليو الأقلية البيضاء.وعلى طول الطريق الذي قطعه موكب مانديلا من السجن إلى وسط مدينة كيب تاون، عبر اقطاعيات البيض الخصبة، والمخصصة لزراعة عنب النبيذ، وقف أنصار المؤتمر الوطني الأفريقي على الرصيف مرحبين بالقائد ......

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