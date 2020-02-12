الحلبوسي والسيد الحكيم يؤكدان اهمية المضي بتحديد موعد للانتخابات

2020/02/12 | 23:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم ملفي تشكيل الحكومة واجراء انتخابات مبكرة.

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