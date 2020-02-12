إعادة مسؤول محلي في نينوى إلى منصبه بعد تبرئته من حادث “العبارة”

2020/02/12 | 23:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع يوم الأربعاء عن إعادة فلاح الطائي إلى منصبه مديراً عاماً لصحة نينوى بعد تبرئته من التهم الموجهة إليه.وقال المصدر إن “وزارة الصحة أعادت الدكتور فلاح الطائي […]

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