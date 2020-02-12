هل حدث انفجار في النجف؟ الشرطة توضح

2020/02/12 | 23:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت شرطة محافظة النجف، يوم الاربعاء، حقيقة حدوث انفجار في المدينة.

وقالت الشرطة في بيان ورد لشفق نيوز انها تنفي حدوث أي حادث انفجار في المحافظة وتؤكد أن "النجف آمنة" .

ودعت المديرية جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى "عدم تناقل الاشاعات"، مشددة على أن "النجف آمنة ومستقرة ولم يحصل اي حادث امني فيها في الوقت الحاضر".

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