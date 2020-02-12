إطلاق النار على مكتب حقوق الإنسان في ذي قار

2020/02/12 | 23:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن مسلحين مجهولين أطلقوا يوم الأربعاء النار على مكتبها في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار ما تسبب بأضرار مادية.

وأوضح مدير المكتب داخل المشرفاوي في بيان ورد لشفق نيوز، أن "مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة ذي قار تعرض إلى حادث إطلاق نار من قبل مجهولين ما تسبب في تهشم الزجاج الامامي للمكتب".

وأضاف المشرفاوي أن "حادث إطلاق النار كان باتجاه غرفة الاستعلامات الأمامية وقد لاذ المسلحون بالفرار".

وتتولى مفوضية حقوق الإنسان توثيق أعمال العنف المرافقة للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والأحزاب الحاكمة منذ اندلاعها مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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