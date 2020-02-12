وزير الصحة والبيئة د. جعفر علاوي يستقبل وفدا طبيا وتعليميا من دولة بولندا

2020/02/12 | 23:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: استقبل السيد وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر صادق علاوي وفدا طبيا وتعليميا من دولة بولندا وبحضور السادة وكيلي الوزارة الاداري والفني والمجلس العربي للاختصاصات الصحية والدكتور امين عبدالحسن العلواني معاون عميد كلية الطب في جامعة بغداد وعدد من السادة … Readmore

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