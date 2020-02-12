شرطة ذي قار تصدر بيانا بشأن احداث اليوم

2020/02/12 | 23:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت قيادة شرطة ذي قار بيانا بشأن الاحداث التي شهدتها المحافظة اليوم.وقال قائد الشرطة ناصر لطيف في بيان له ان “اليومين الماضيين عاشت ذي قار فتره من الهدوء النسبي […]

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