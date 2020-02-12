مكتب حقوق الإنسان في ذي قار يتعرض الى إطلاق النار

2020/02/12 | 23:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن مسلحين مجهولين أطلقوا يوم الأربعاء النار على مكتبها في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار ما تسبب بأضرار مادية.وأوضح مدير المكتب داخل المشرفاوي […]

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